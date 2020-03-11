Bank of America знизив прогноз зростання світової економіки

Аналітики Bank of America знизили прогноз темпів зростання глобального ВВП в 2020 році до 2,2% з раніше очікуваних 2,8%.

Про це повідомляє прес-служба банку, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми очікуємо, що число випадків захворювання COVID-19 продовжить рости за межами Китаю, що призведе до посилення карантинних заходів, - повідомляється в звіті банку. - Залишаються дуже сильні знижувальні ризики. У нашому сценарії "помірної рецесії" темпи зростання глобальної економіки оцінюються всього в 1,4%".

Експерти банку зазначають, що пройшло менше двох тижнів з останнього перегляду прогнозу, однак його знову доводиться погіршувати.

"Ми бачимо чотири причини для зниження. По-перше, сплеск випадків захворювання за межами Китаю посилив нашу стурбованість тим, як COVID-19 буде проявлятися в країнах з розвиненою ринковою економікою", - йдеться у повідомленні.

Як приклад наводиться Італія, де через відсутність первинних заходів щодо стримування, поширення вірусу було швидким.

"По-друге, ми стурбовані повільним реагуванням закладів охорони здоров'я. У ряді країн не було чіткого донесення до людей інформації про необхідність кардинальних змін в миття рук, уникнення скупчення людей, самоізоляції і т.д.", - вважають експерти банку.

Вони вказують на те, що в зону особливого ризику потрапляють ті країни, в яких немає загального охоплення медичними послугами.

По-третє, політики і інвестори звикли покладатися на центробанки, які першими реагують на кризи.

"Тим не менш, негативну відповідь ринку на несподіване зниження ставки ФРС підкреслило, що центральні банки відіграють лише допоміжну роль в цій кризі", - наголошується в звіті.

Нарешті, "нафтова війна" між Саудівською Аравією і рештою країн ОПЕК чинить додатковий тиск на економіку.

Раніше на цьому тижні аналітики BofA знизили прогноз на 2020 рік до $45 за барель з $54 за барель для нафти марки Brent і до $41 за барель з $49 за барель для WTI.

"На перший погляд падіння цін на нафту є нейтральним для глобальної економіки, оскільки означає перехід доходів від виробників до споживачів. Проте, ми вважаємо, що це шкодить зростання в короткостроковій перспективі.

По-перше, це завдає шкоди інвестиціям в сектор і створює знижувальний тиск на ринок акцій.

По-друге, коронавірус викликав різке скорочення числа подорожей, тому падіння цін на енергоносії менш вигідно для домашніх господарств, ніж зазвичай", - йдеться в огляді банку.

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Нагадуємо:

Як заявила очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард, через коронавірус Європу очікує економічний шок 2008 року, якщо країни ЄС не приймуть термінових заходів у відповідь на поширення вірусу.

Банк Англії екстрено знизив базову процентну ставку на 0,5 процентного пункту – до 0,25%.

Федеральна резервна система США позапланово знизила процентну ставку на 0,5 процентного пункту в спробі згладити наслідки для економіки від епідемії коронавірусу.

Не чекаючи наміченого на 18 березня засідання, ФРС знизила ставку федеральних фондів на 0,5 процентного пункту, до 1-1,25% річних.

У 2008 році Федрезерв двічі знижував вартість позик на позапланових засіданнях - в січні (на 75 базисних пунктів), а потім в жовтні (на 50 б.п.), коли про банкрутство оголосив четвертий на той момент американський банк Lehman Brothers, а ринки пішли у вільне падіння.

До цього екстрено знижувати ставки ФРС доводилося після теракту 11 вересня 2001 року, у відповідь на колапс бульбашки доткомів у 2000 році, а також в 1998 році - після дефолту Росії і банкрутства фонду LTCM.