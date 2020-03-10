Саудівська Аравія не бачить сенсу в новій зустрічі ОПЕК+ з РФ

Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман заявив, що не бачить необхідності в проведенні зустрічі ОПЕК + в травні-червні.

Про це повідомляє Reuters.

"Я не бачу сенсу в проведенні зустрічей в травні-червні, які лише продемонстрували б нашу нездатність проявити увагу до того, що ми повинні були зробити в подібній кризі, і вжити необхідних заходів", - сказав принц Абдулазіз бін Салман.

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Міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що, на його думку, на відновлення котирувань нафти піде кілька місяців.

Він при цьому не виключив укладення нових угод з країнами ОПЕК, "двері не зачинені", сказав міністр. Чергові зустрічі повинні були пройти в травні-червні.

Ціни на нафту на азіатських ринках обвалились більш ніж на 31% на початку торгів у понеділок, 9 березня, через зрив перемовин у ОПЕК+.

Країни ОПЕК + на переговорах 6 березня не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Чинна угода перестане діяти з 1 квітня. Після цього всі обмеження на видобуток нафти в країнах ОПЕК і "не ОПЕК" будуть зняті.

Нарощування видобутку нафти Росією буде залежати тільки від планів нафтових компаній. Каменем спотикання на переговорах стала позиція Москви, яка відмовилася поглиблювати обмеження. Без участі Росії країни ОПЕК не бачать сенсу продовжувати штучно обмежувати видобуток.

Державна компанія Saudi Aramco запропонувала покупцям нафти найбільші знижки за останні 20 років і обіцяє збільшити видобуток більш ніж на 2 млн барелів на день.

Прес-секретар "Роснефти" Михайло Леонтьєв заявив, що угода з Організацією країн-експортерів нафти по зниженню видобутку нафти не відповідала інтересам РФ.