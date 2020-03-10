НБУ продав на міжбанку 150 мільйонів доларів за півгодини, але не зупинив зростання долара

Національний банк у вівторок, 10 березня, вийшов на міжбанківський ринок з інтервенціями і продав за перші 30 хвилин 150 мільйонів доларів.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на коментарі банків.

"Торги відкрилися продажами НБУ. За перші 30 хвилин їм продано близько 150 млн дол. Ринок знаходиться в діапазоні $ 25,27/31. Готівковий ринок торгується вище: $ 25,50/25,80", - повідомили в ОТП Банку.

У Райффайзен Банку заявили, що НБУ дійсно продав 150 млн дол і "готовий ще продавати".

"Курс поки слабо відреагував на інтервенції НБУ - зростання курсу триває", - відзначили в Райффайзен Банку.

Нагадуємо:

Національний банк з 2 по 6 березня купив на міжбанківському валютному ринку 150 млн доларів, при цьому продавши 307,2 млн доларів.

Ціни на нафту на азіатських ринках обвалились більш ніж на 31% на початку торгів у понеділок, 9 березня, через зрив перемовин у ОПЕК+.

За результатами торгів 9 березня світові фондові індекси рекордно обвалилися.