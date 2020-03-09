Минулого тижня НБУ продав на міжбанку 307 мільйонів доларів

Національний банк з 2 по 6 березня купив на міжбанківському валютному ринку 150 млн доларів, при цьому продавши 307,2 млн доларів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані центробанку.

Зазначається, що 50 млн доларів придбали з вибором кращої ціни купівлі-продажу, 100 млн доларів - у рамках інтервенцій за єдиним курсом.

Увесь продаж був здійснений у рамках інтервенцій за єдиним курсом.

Підкреслюється, що останній раз НБУ більше продавав, ніж купував, у кінці січня 2020 року.

Загалом з початку року Нацбанк купив на міжбанку 1,232 млрд доларів, продав - 602,2 млн доларів, у тому числі у лютому - 734 млн та 45 млн доларів відповідно.