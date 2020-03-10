Обсяги китайського експорту через коронавірус впали на 17%
У січні-лютому 2020 року обсяги китайського експорту упали на 17,2% у порівнянні з січнем-лютим минулого року.
Про це повідомляє South China Morning Post.
Зазначається, що у січні-лютому 2020 року Китай експортував на світові ринки товарів на 292,45 млрд доларів - це на 60,75 млрд доларів менше, ніж за січень-лютий минулого року.
Також повідомляється, що імпорт товарів до Китаю скоротився на 4%.
Загалом до Китаю завезли товарів на загальну суму 299,54 млрд доларів. Це означає, що зовнішня торгівля Китаю вперше за 2 роки увійшла у дефіцит на близько 7 мільярдів доларів, хоча аналітики прогнозували, що торгівля Китаю буде профіцитною на 24,6 млрд доларів.
За прогнозами аналітиків, яких опитало агентство Bloomberg, експорт впаде на 15,2%, а імпорт - на 16,6% відповідно. Загалом зовнішня торгівля Киаю за 2 місяці становила 591,99 млрд доларів - на 11% менше, ніж у минулому році.
Нагадаємо:
Понад 25 компаній - від авіаперевізників до дистриб'юторів ліків - залучили 24 млрд юанів (3,4 млрд доларів) за рахунок випуску "вірусних паперів" з початку лютого.
Народний банк Китаю знизив базову ставку кредитування для підтримки економіки, яка постраждала від впливу спалаху коронавірусу.
Китайські компанії скорочують зарплати співробітникам, переносять терміни виплат або повністю припиняють платити зарплату, пояснюючи, це економічними збитками від коронавіруса.
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