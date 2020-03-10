Обсяги китайського експорту через коронавірус впали на 17%

Також повідомляється, що імпорт товарів до Китаю скоротився на 4%.

Загалом до Китаю завезли товарів на загальну суму 299,54 млрд доларів. Це означає, що зовнішня торгівля Китаю вперше за 2 роки увійшла у на близько 7 мільярдів доларів, хоча аналітики прогнозували, що торгівля Китаю буде на 24,6 млрд доларів.

За прогнозами аналітиків, яких опитало агентство Bloomberg, експорт впаде на 15,2%, а імпорт - на 16,6% відповідно. Загалом зовнішня торгівля Киаю за 2 місяці становила 591,99 млрд доларів - на 11% менше, ніж у минулому році.

Нагадаємо:

Понад 25 компаній - від авіаперевізників до дистриб'юторів ліків - залучили 24 млрд юанів (3,4 млрд доларів) за рахунок випуску "вірусних паперів" з початку лютого.

Народний банк Китаю знизив базову ставку кредитування для підтримки економіки, яка постраждала від впливу спалаху коронавірусу.

Китайські компанії скорочують зарплати співробітникам, переносять терміни виплат або повністю припиняють платити зарплату, пояснюючи, це економічними збитками від коронавіруса.