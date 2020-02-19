Китайські компанії не можуть платити зарплату працівникам через коронавірус
Китайські компанії скорочують зарплати співробітникам, переносять терміни виплат або повністю припиняють платити зарплату, пояснюючи, це економічними збитками від коронавіруса.
Про це пише агентство Bloomberg.
У спробах уповільнити поширення епідемії, яка забрала вже більше 2 тис. життів, китайська влада і великі компанії закликають працівників залишатись вдома.
Китайські компанії повідомляють співробітникам, що у них немає грошей для виплат, або що вони не повинні платити зарплату співробітникам, що перебувають на карантині і не приходять на роботу за звичним графіком.
Так, керівництво парку розваг Lionsgate World Entertainment в китайському місті Чжухай, який призупинив роботу, сказав співробітникам витратити свої оплачені вихідні дні та готуватись до неоплачуваної відпустки.
Скасування занять у школі програмування та робототехніки в Ханчжоу обернеться для співробітників втратою від 30% до 50% зарплати.
"Тиждень неоплаченого відпустки - це дуже важко, - каже 32-річний Джейсон Лам, який працює шеф-кухарем в одному з дорогих ресторанів в Гонконзі. - У мене недостатньо коштів, щоб покрити витрати в поточному місяці".
На поточний момент рано оцінювати, скільки людей могли лишиться зарплати в результаті спалаху коронавіруса, пише Bloomberg. За даними опитування китайського кадрового агентства Zhaopin, в якому взяли участь понад 9,5 тис. осіб, більше однієї третини респондентів кажуть, що знають про існування такого ризику.
Нагадаємо:
Зростання ВВП Китаю у першому кварталі 2020 року через коронавірус може скоротитись до 4,5% у річному вимірі - від цього можуть постраждати країни, які найбільше експортують до Китаю, - зокрема, Австралія, Південна Корея і Бразилія.
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