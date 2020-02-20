Китайські компанії запустили "коронавірусні облігації" на 3,4 мільярда доларів

Понад 25 компаній - від авіаперевізників до дистриб'юторів ліків - залучили 24 млрд юанів (3,4 млрд доларів) за рахунок випуску "вірусних паперів" з початку лютого.

Про це повідомляє Financial Times.

Ще 20 компаній планують зробити це в найближчі тижні.

Регулюючі органи спростили процес реєстрації подібних облігацій, скоротивши час схвалення з тижнів до декількох днів, закликаючи держбанки купувати ці бонди. Для участі в програмі розміщення "вірусних паперів" емітент зобов'язаний витратити не менше 10% отриманих від продажу коштів на боротьбу з епідемією.

При цьому компанії приваблює низька вартість обслуговування боргу: купони по коротко і середньострокових паперах складають 2-4% річних. Для порівняння: базова ставка ЦБ КНР на рік становить 4,05% річних, на п'ять років - 4,75% річних.

Низькі ставки не залучають приватних інвесторів, тому основними покупцями "вірусних бондів" виступають держбанки країн та брокери.

"Ми одна з найбільших жертв епідемії. Що нам потрібно більш за все, це скоротити фінансове навантаження", - заявив представник Shenzhen Airlines, яка змушена була скасувати дві третини рейсів.

Авіакомпанія розмістила облігації на суму 600 млн юанів і планує витратити основну частину коштів на погашення боргу. Решта піде на виплати пасажирам за скасовані перельоти, а також транспортування протиепідемічної продукції.

Нагадаємо:

Народний банк Китаю знизив базову ставку кредитування для підтримки економіки, яка постраждала від впливу спалаху коронавірусу.

Китайські компанії скорочують зарплати співробітникам, переносять терміни виплат або повністю припиняють платити зарплату, пояснюючи, це економічними збитками від коронавіруса.