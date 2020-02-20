Центробанк Китаю знизив базову ставку кредитування

Народний банк Китаю знизив базову ставку кредитування для підтримки економіки, яка постраждала від впливу спалаху коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Базову ставку за однорічними кредитами для першокласних позичальників (LPR) знизили на 10 базисних пунктів до 4,05% з 4,15%.

П'ятирічну LPR знизили на п'ять базисних пунктів до 4,75% з 4,80%.

Перед цим центробанк Китаю знизив ставку середньострокового кредитування.

Нагадаємо:

Китай заблокував план тайванської компанії Foxconn відновити виробництво техніки на заводах в Китаї 10 лютого на тлі побоювань з приводу поширення нового коронавірусу.

Експерти заявили, що поширення китайського коронавіруса буде коштувати глобальній економіці більше 280 мільярдів доларів в першому кварталі 2020 року, що покладе край безперервного росту світового ВВП, який тривав 43 квартали поспіль.

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