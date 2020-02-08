Гривня залишилась на своєму рівні, Нацбанк не купляв валюту 

У п’ятницю 8-го лютого, після обіду курс несподівано зріс, але потім так само швидко повернувся до рівнів відкриття сесії, Національний банк на міжбанківський ринок не виходив.

Спочатку долар поступово зріс з ранкових 24,50/24,53 до пікових 24,565/24,595 до 15 години, а потім повернувся до тих же 24,50/24,53 до кінця сесії.

За даними Finance.ua Нафтогаз практично не продавав валюту, що знизило пропозицію на ринку і дозволило іншим гравцям "поборотися" за курс з урахуванням своїх завдань та інтересів

Нацбанк також не виходив на торги, даючи ринку самому знаходити компроміс щодо котирувань

Протягом дня були дуже активні банки-спекулянти. Саме їхніми стараннями курс швидко піднявся і потім повернувся на свій рівень.

Офіційний курс гривні на 8-9 лютого не змінився і був встановлений на рівні 24,57 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро також не змінився і встановлений на рівні 27,04.

Економічна правда









