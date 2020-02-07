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Нацбанк не змінив курс гривні на вихідні

П'ятниця, 7 лютого 2020, 20:28
 

Національний банк не змінив офіційний курс гривні на, встановивши його на 8-9 лютого на рівні 24,57 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро також не змінився і встановлений на рівні 27,04.

Нагадуємо:

7 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,57 – 24,59 гривні за долар.

7 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,53 – 24,56 гривні за долар.

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Економічна правда
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