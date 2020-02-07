За добу Рада пройшла 216 земельних правок з 4 тисяч

Верховна Рада з 13:00 четверга до 13:00 п’ятниці 7-го лютого розглянула 216 правок до закону про продаж земель сільськогосподарського призначення у другому читанні.

Зранку 7 лютого депутати "Слуги народу" чергували біля трибуни та президії Верховної Ради, щоб не допустити блокування з боку опозиції, яке частково відбулося у четвер.

6-го лютого парламент розглянув 184 правки до закону про земельну реформу, при цьому підтримав лише одну.

Сьогодні депутати з самого ранку голосували тільки за правки, а також прослухали прем’єра на "Годині уряду".

Між першим і другим читанням до закону про продаж землі внесли 4018 правок. Комітет підтримав лише 9 із них.

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Нагадуємо:

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляє, що у фракції достатньо голосів на підтримку законопроєкту про ринок землі, але працювати доведеться всю ніч.

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

Радник прем'єр-міністра Олексій Мушак заявив, що є два сценарії розгляду земельного закону у Раді - по повній процедурі (що, за його словами, займе близько 2 місяців), або за скороченою процедурою (розгляд займе до 3 годин).

Економічна правда









