Долар та євро продовжують падати. Нацбанк не дає гривні різко рости

6 лютого гривня зміцнилась до долара на 22 копійки попри викуп Нацбанком надлишків пропозиції іноземної валюти в еквіваленті 110-150 мільйонів доларів.

Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,66 – 24,69 гривні за долар.

За даними Finance.ua, як і у попередні дні, пропозиція валюти перевищувала попит з перших хвилин сесії і НБУ багаторазово викуповував її надлишок протягом дня. Продавали великі експортери-металурги, аграрії і, за припущеннями деяких учасників торгів, НАК "Нафтогаз України".

За розрахунками видання, НБУ придбав загалом не менше 110-150 млн доларів.

За день курс просів з 24,61/24,65 до 24,57/24,59 гривні за долар і лише стараннями регулятора не обвалився нижче.

Офіційний курс гривні до долара на 7 лютого був встановлений на рівні 24,57, що на 22 копійки нижче в порівнянні з попереднім днем.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,04 (на 6 лютого – 27,32 гривні).

Економічна правда