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Електронні водійські права можна буде використовувати у поїздах і на внутрішніх авіарейсах

Середа, 29 січня 2020, 13:03
 

Кабмін на засіданні 29 січня дозволив використовувати електронні посвідчення водія для посвідчення особи пасажира в поїздах, а також на внутрішніх авіарейсах.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Сьогодні на засіданні уряду підтримали впровадження експерименту: під час подорожі поїздом, а також в аеропортах під час реєстрації та оформленні багажу на внутрішніх авіарейсах для посвідчення особи пасажира можна буде використовувати електронне посвідчення водія через додаток ДіЯ", - написав він.

Нагадаємо:

11 грудня стало відомо, що українська влада запускає у бета-режимі мобільний додаток "Дія". Зазначалось, що першими стануть доступні електронні водійські права й цифровий технічний паспорт на авто.

Після впровадження "Дії" на практиці це означатиме, що абсолютно всі водії зможуть не носити з собою права кожен день, а власники автомобілів ще і техпаспорти.

Економічна правда

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