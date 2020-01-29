Електронні водійські права можна буде використовувати у поїздах і на внутрішніх авіарейсах

Кабмін на засіданні 29 січня дозволив використовувати електронні посвідчення водія для посвідчення особи пасажира в поїздах, а також на внутрішніх авіарейсах.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Сьогодні на засіданні уряду підтримали впровадження експерименту: під час подорожі поїздом, а також в аеропортах під час реєстрації та оформленні багажу на внутрішніх авіарейсах для посвідчення особи пасажира можна буде використовувати електронне посвідчення водія через додаток ДіЯ", - написав він.

Нагадаємо:

11 грудня стало відомо, що українська влада запускає у бета-режимі мобільний додаток "Дія". Зазначалось, що першими стануть доступні електронні водійські права й цифровий технічний паспорт на авто.

Після впровадження "Дії" на практиці це означатиме, що абсолютно всі водії зможуть не носити з собою права кожен день, а власники автомобілів ще і техпаспорти.

Економічна правда