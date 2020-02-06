У цьому році Мінцифри запустить електронну "автоцивілку", е-паспорт і е-студентський 

Міністерство цифрової трансформації найближчим часом має намір запустити в мобільному застосунку "Дія" цифрові поліси для обов'язкового страхування відповідальності автовласників (ОСЦПВ), цифровий паспорт та електронний студентський квиток,

Про це повідомив розробник мобільного застосунку Мстислав Банік, передає Інтерфакс-Україна.

"Документ, над яким ми завершуємо роботу, і він буде готовий найближчим часом – це "автоцивілка". Отже, ми отримуємо три з трьох водійських документів у смартфоні, що дуже полегшить життя кожному водієві.

Другий документ, над яким ми працюємо, - студентський квиток... Уже дуже скоро будуть доступні майже 900 тис. цифрових студентських квитків", - сказав він під час презентації мобільного застосунку "Дія" в Києві у четвер.

За словами Баніка, також Мінцифри розробляє цифровий паспорт у смартфоні (ID-картка і закордонний паспорт).

Окрім того, він зазначив, що вже в березні застосунок "Дія" перестане тарифікуватися мобільними операторами.

"Де б ви не перебували, якщо на рахунку є хоча б одна копійка і 1 Мгб трафіку - "Дія" буде доступна на всі 100%", - сказав розробник.

Банік додав, що в планах до кінця 2020 року отримати 10 млн активних користувачів програми "Дія".

Сайт та застосунок "Дія" є єдиним державним веб-порталом електронних послуг, а також ключовим сервісом у проекті "держава в смартфоні". Вони об'єднують у собі всі послуги, які надає держава громадянам і бізнесу.

У січні 2020 року в застосунку вже стали доступні цифрові водійські права і цифрове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Нагадуємо:

6 січня додаток державних онлайн-послуг "Дія" став доступним для скачування у Apple Store та Google Play.

Президент Володимир Зеленський привітав додаток державних онлайн-послуг "Дія" з релізом та заявив, що Україна стала третьою країною в Європі, яка має подібний сервіс, окремо він зазначив, що на розробку не були витрачені державні кошти.

11 грудня стало відомо, що українська влада запускає у бета-режимі мобільний додаток "Дія". Зазначалось, що першими стануть доступні електронні водійські права й цифровий технічний паспорт на авто.

18 грудня Кабінет міністрів на засідання 18 грудня прийняв рішення запровадити електронні учнівські та студентські квитки у 2020-2021 навчальному році.

Кабмін на засіданні 29 січня дозволив використовувати електронні посвідчення водія для посвідчення особи пасажира в поїздах, а також на внутрішніх авіарейсах.

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