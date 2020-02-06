Зеленський про "державу в смартфоні": ми треті в Європі, хто має щось подібне

Президент Володимир Зеленський привітав додаток державних онлайн-послуг "Дія" з релізом та заявив, що Україна стала третьою країною в Європі, яка має подібний сервіс, окремо він зазначив, що на розробку не були витрачені державні кошти.

Про це він заявив під час презентації проекту "Дія".

"Держава має бути для людини просто сервісом. Зручним та, найголовніше, – простим і зрозумілим", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що завдяки мобільному додатку "Дія", який відсьогодні доступний у Apple Store та Google Play, дев’ять мільйонів українців можуть користуватися посвідченням водія та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу у своєму смартфоні.

Глава держави зауважив, що робота зі створення сервісу тривала лише півроку.

"Україна стала третьою країною Європи, яка має щось подібне.

...Дуже важливо, що на створення цього додатка не було витрачено жодної гривні з державного бюджету", – зауважив Зеленський.

За словами Зеленського, до кінця зими українці мають отримати доступ до цифрових паспортів.

"За допомогою смартфона громадяни України зможуть посвідчувати особу, подорожуючи залізницею, під час медичного обслуговування, банківських операцій тощо", – зазначив він.

Крім того, з нового року в пілотному режимі стартувала послуга "єМалятко". Зараз вона доступна у Харкові, Вінниці, Кривому Розі та Луцьку, а за кілька місяців з’явиться ще у десятках великих міст України.

Нагадуємо:

В проєкті держбюджету на додаток і портал державних послуг "Дія", та на навчання цифровими навичками не було закладено коштів.



11 грудня стало відомо, що українська влада запускає у бета-режимі мобільний додаток "Дія". Зазначалось, що першими стануть доступні електронні водійські права й цифровий технічний паспорт на авто.

18 грудня Кабінет міністрів на засідання 18 грудня прийняв рішення запровадити електронні учнівські та студентські квитки у 2020-2021 навчальному році.

Кабмін на засіданні 29 січня дозволив використовувати електронні посвідчення водія для посвідчення особи пасажира в поїздах, а також на внутрішніх авіарейсах.

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