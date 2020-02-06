Гривня зміцнюється завдяки аграріям та металургам

5 лютого гривня суттєво зміцнювалася завдяки масованим продажам валюти з боку великих експортно-орієнтованих компаній. НБУ неодноразово виходив на ринок з викупом надлишкової валюти.

Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,78 – 24,81 гривні за долар.

До 11-ої години курс зріс до 24,83/24,86, але згодом продавці валюти почали активно "заливати" нею ринок. НБУ вийшов з інтервенцією і викуповував долар по 24,76 грн і цим стримував подальше зміцнення гривні.

До обіду долар подешевшав до 24,77/24,815. НБУ продовжив скуповуватися валютою, але вже по 24,68–24,69 гривні.

За даними видання Finance.ua, головними постачальниками валюти на міжбанку 5 лютого були великі оператори ринку – аграрні, металургійні компанії та, за неофіційною інформацією учасників ринку, – великі держкомпанії. Ймовірно, НАК "Нафтогаз України".

Після обіду Національний банк встановив офіційний курс гривні на 6 лютого на рівні 24,80 за долар, зміцнивши його на 5 копійок в порівнянні з попереднім днем.

Ближче до закінчення торгів котирування долара до гривні продовжували знижуватися. На закритті міжбанку вони встановилися на рівні 24,66 – 24,69 гривні за долар.

Економічна правда