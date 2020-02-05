Курс валют на 5 лютого: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

5 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,78 – 24,81 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,83 - 24,86 гривні;

Євро – 27,41 - 27,44 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,70 – 24,93 гривні. Євро купують по 27,36 гривні, продають по 27,56 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,79 - 24,87 гривні, євро - 27,37 - 27,49 гривні.

Нагадаємо:

На 5 лютого Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 23 копійки, встановивши його на рівні 24,85 гривні за долар.

Офіційний курс до євро був встановлений на рівні 27,45 (на 4 лютого – 27,75 гривні).

На закритті міжбанку котирування гривні до долара встановилися на рівні 24,78 – 24,81 гривні за долар.

Економічна правда