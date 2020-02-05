Милованов розповів, що планують робити для більш швидкого зростання ВВП

Зростання ВВП України у 2019 році становило 3,3%, для більш швидких темпів економічного зростання Кабмін, зокрема, планує залучити 50 млрд доларів прямих іноземних інвестицій та увійти у топову групу по індексу людського капіталу.

Про це повідомив у Facebook міністр економіки Тимофій Милованов.

За його словами, ключовими факторами, які впливали на економічну активність у 2019 році, були:

стабільно висока інвестиційна активність;

рекордний врожай зернових;

послаблення глобального попиту на тлі посилення торговельних війн;

зростання купівельної спроможності населення;

зміцнення обмінного курсу гривні.