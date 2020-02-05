Милованов розповів, що планують робити для більш швидкого зростання ВВП
Зростання ВВП України у 2019 році становило 3,3%, для більш швидких темпів економічного зростання Кабмін, зокрема, планує залучити 50 млрд доларів прямих іноземних інвестицій та увійти у топову групу по індексу людського капіталу.
Про це повідомив у Facebook міністр економіки Тимофій Милованов.
За його словами, ключовими факторами, які впливали на економічну активність у 2019 році, були:
- стабільно висока інвестиційна активність;
- рекордний врожай зернових;
- послаблення глобального попиту на тлі посилення торговельних війн;
- зростання купівельної спроможності населення;
- зміцнення обмінного курсу гривні.
"Що потрібно зробити, щоб у наступні роки ми бачили більші темпи економічного зростання? Єдиний шлях – інвестиції в людей та виробництво", - підкреслив міністр.
Він зазначив, що уряд планує залучити 50 млрд доларів прямих іноземних інвестицій та збільшити щорічні обсяги внутрішнього інвестування в понад 2 рази (з очікуваних у 2019 році 17% від ВВП до принаймні 23,5% у 2024 році).
Також планують знизити знос основних фондів з 60,6 до 48,2% (наблизити до ЄС - 40%) та увійти у топову групу по індексу людського капіталу.
"Які ініціативи ми пропонуємо для залучення інвестицій?
Земельна реформа, лібералізація ринку праці, приватизація, реформа державних підприємств, капітальні інвестиції з бюджету, ДПП/концесії, інвестиційні няні, індустріальні парки, програми підтримки МСБ, просування експорту, розбудова транспортної інфраструктури", - написав Милованов.
Крім того, за його словами, потрібно зберегти макроекономічну стабільність.
Нагадуємо:
Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2019-му році сповільнилося з 3,4% в 2018 році до 3,3%.
30 січня голова НБУ Яків Смолій заявив, що економічне зростання прискориться з 3,3% у 2019 році до 3,5% у цьому році та близько 4% у наступні роки.
Уряд планує зростання економіки на 40% за 5 років.
У 3 кварталі 2019 року реальний ВВП збільшився на 4,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет пропонує прив'язати розмір премій президента, прем'єр-міністра і спікера Верховної Ради до зростання ВВП країни.
Економічна правда
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