Дубілет пропонує прив'язати розмір премій президента і прем'єра до зростання ВВП

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет пропонує прив'язати розмір премій президента, прем'єр-міністра і спікера Верховної Ради до зростання ВВП країни.

Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Президент доручив нам дати загальну пропозицію по архітектурі зарплат. Протягом останнього тижня я проводив цю роботу. Ми пробували звести все в єдину систему для того, щоб, з одного боку, була зрозуміла логіка співвідношення зарплат в різних органах, з іншого боку, щоб було зрозуміло, до яких конкретних показників прив'язана перемінна частина.

А з третього боку, щоб це було прийнятно для суспільства, але ми могли дати відповідь на питання фахівців, яких ми хочемо залучити", – сказав Дубілет.

За словами міністра, вже створена презентація з описом нової архітектури зарплат, і тепер він чекає, коли прем'єр-міністр і президент дадуть на цю пропозицію свою резолюцію.

На питання, який рівень зарплати повинен бути встановлений і від виконання яких KPI залежати, Дубілет зазначив, що по кожній посаді свої підходи.

"Наприклад, згідно з тією пропозицією, яку я зробив, у президента, прем'єра і спікера, як перших осіб, премія прив'язана до зростання ВВП. Так що не дуже зрозуміло, до чого ще можна прив'язати їх перемінну частину. У кожного з міністрів зарплата може бути прив'язана до того, що він безпосередньо зробив, наприклад, до щоквартального звіту.

У депутатів може бути прив'язка до якихось своїх показників. Найпростіше – це по тому, наскільки вони беруть участь в сесії і комітетах", – додав міністр.

Крім того, міністр повідомив, що одна з пропозицій, яку він направив прем'єру і президенту, полягає в тому, щоб для керівників облдержадміністрацій перемінна частина зарплати була прив'язана до щоквартального рейтингування.

Що стосується зарплат в держкомпаніях, то, за його словами, питання ще також обговорюється.

"Ключова ідея, щоб це було ринково. Тобто, ми повинні об'єктивно оцінити ринковий розмір і відняти якийсь відсоток, тому що в держсекторі ти повинен отримувати менше, ніж ринок. Це все попередні сирі думки, у нас йде дискусія", – заявив міністр.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра Олексія Гончарука запропонувати нову концепцію формування зарплат в міністерствах, відомствах і державних компаніях.

Рекомендуємо почитати: Зарплати міністрів і керівників держкомпаній: з чого складаються, як нараховуються і що з KPI