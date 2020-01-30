Економічне зростання у 2020 році прискориться до 3,5% — НБУ

Голова НБУ Яків Смолій заявив, що економічне зростання прискориться з 3,3% у 2019 році до 3,5% у цьому році та близько 4% у наступні роки.

Про це він сказав під час прес-брифінгу з питань монетарної політики 30 січня.

"Цьому сприятиме пом’якшення монетарної політики. Високий рівень приватного споживання та інвестицій буде залишатися основним рушієм економічного зростання. Водночас внесок чистого експорту у ВВП і далі буде від’ємним через значні потреби реального сектору економіки в інвестиційному імпорті", - сказав Смолій.

За його словами, досить високі темпи зростання реальних доходів населення зумовлять подальше скорочення розриву в заробітних платах порівняно із сусідніми країнами.

"Це й надалі буде збільшувати зацікавленість українців у працевлаштуванні в Україні, а не за кордоном", - зазначив голова НБУ.

Відповідаючи на питання журналістів, Смолій заявив, що у 4 кварталі 2019 року зростання економіки України сповільнилось до 2,2%.

Нагадаємо:

Уряд планує зростання економіки на 40% за 5 років.

У 3 кварталі 2019 року реальний ВВП збільшився на 4,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Економічна правда