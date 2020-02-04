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Гривня зміцнилася на закритті міжбанку

Вівторок, 4 лютого 2020, 17:21
 

4 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,78 – 24,81 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,78 - 24,81 гривні;

Євро – 27,36 - 27,40 гривні;

Нагадаємо:

4 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,98 – 25,01 гривні за долар.

Національний банк визначив офіційний курс гривні на 4 лютого на рівні 25,08 гривні за долар, знизивши його на 6 копійок.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,75.

Економічна правда

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