Нацбанк відчутно зміцнив офіційний курс гривні
Вівторок, 4 лютого 2020, 20:26
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 23 копійки, встановивши його на 5 лютого на рівні 24,85 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,45 (на 3 лютого – 27,75 гривні).
Нагадуємо:
4 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,78 – 24,81 гривні за долар.
4 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,98 – 25,01 гривні за долар.
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