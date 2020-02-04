Нацбанк відчутно зміцнив офіційний курс гривні

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 23 копійки, встановивши його на 5 лютого на рівні 24,85 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,45 (на 3 лютого – 27,75 гривні).

Нагадуємо:

4 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,78 – 24,81 гривні за долар.

4 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,98 – 25,01 гривні за долар.