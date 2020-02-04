Зростання економіки України уповільнилось до 3,3% — Мінекономіки

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2019-му році сповільнилося з 3,4% в 2018 році до 3,3%, в той же час змінилися драйвери цього зростання.

Про це повідомило Міністерство економіки в "Огляді економічної активності 2019" у вівторок, передає Інтерфакс-Україна.

"Істотно сповільнилося зростання Зведеного індекса виробництва товарів і послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) - до 1,6% в цілому за 2019-й рік, а в останні місяці року навіть спостерігалося його падіння.

Зате високий внутрішній попит генерував високі показники в будівництві, торгівлі та ряді галузей сфері послуг", - відзначило відомство.

Уповільнення ЗІВ з 3,6% в 2018 році, за даними Мінекономіки, відбувалося, перш за все, через складну ситуацію в промисловості, де випуск знизився на 1,8% після трирічного зростання (в 2018 рік - на 1,6%).

Також, незважаючи на черговий рекорд врожаю зернових, істотно сповільнилося сільське господарство - до 1,1% з 8% роком раніше.

Відповідно до огляду, в торгівлі темпи зростання в минулому році також скоротилися з 4,6% до 3,1%, тоді як в будівництві вони прискорилися з 8,5% до 20%.

Відповідно до документа, в четвертому кварталі 2019 року зростання ВВП сповільнилося до 2,1% з 4,1% в третьому кварталі, 4,7% - у другому і 2,6% - в першому.

Мінекономіки зазначає, що оцінка ВВП здійснена з урахуванням оперативної інформації Держкомстату щодо показників обороту оптової та роздрібної торгівлі, а також обсягів вантажо- і пасажирообороту.

"У 2020 році продовжиться реформування у всіх сферах економіки, модернізація промислового комплексу, активне оновлення інфраструктурних об'єктів, проте дія чинників, які впливали на розвиток економіки в 2019 році, на тлі вже сформованих в попередніх періодах структурних дисбалансів і накопичених проблем буде дещо стримувати зростання економіки в цілому", - зазначає відомство, не уточнюючи прогнозу.

Нагадуємо:

30 січня голова НБУ Яків Смолій заявив, що економічне зростання прискориться з 3,3% у 2019 році до 3,5% у цьому році та близько 4% у наступні роки.

Уряд планує зростання економіки на 40% за 5 років.

У 3 кварталі 2019 року реальний ВВП збільшився на 4,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.



Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет пропонує прив'язати розмір премій президента, прем'єр-міністра і спікера Верховної Ради до зростання ВВП країни.

Економічна правда