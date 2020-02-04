Гривня продовжує знецінюватися, НБУ підтримує національну валюту резервами

3 лютого на міжбанківському валютному ринку переважав попит на іноземну валюту, що підтримало девальваційний тренд гривні, що спостерігається в останні тижні.

Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,02 – 25,05.

За даними Finance.ua, попит на валюту дозволяв спекулянтам впевнено розігрівати котирування з метою досягти просідання як мінімум до 25,20 до кінця дня.

Але втрутився Національний банк. Його вихід на валютний ринок з продажем спочатку по 25,15 гривні за долар, а потім і по 25,12 при проведенні інтервенцій дозволили фактично розгорнути тренд на торгах.

За даними видання, загалом за день регулятор продав на торгах не менше 40-60 млн доларів. Після обіду на торгах долар просів до 25,00/24,04 гривні.

Близько 16:00 Національний банк зафіксував середньозважений курс гривні і визначив офіційний курс гривні на 4 лютого на рівні 25,08 гривні за долар, знизивши його на 6 копійок, йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,75.

На закритті міжбанку котирування гривні до долара встановилися на рівні 24,98 – 25,01.

Економічна правда