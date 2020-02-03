Закриття міжбанку: гривня дещо зміцнилась
3 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,98 – 25,01 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,98 – 25,01 гривні;
Євро – 27,59 - 27,63 гривні;
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 3 лютого на рівні 25,02 гривні за долар.
3 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,02 – 25,05 гривні за долар.
31 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,86 – 24,90 гривні за долар.
31 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,86 – 24,90 гривні за долар.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua