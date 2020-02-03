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Закриття міжбанку: гривня дещо зміцнилась

Понеділок, 3 лютого 2020, 17:08
 

3 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,98 – 25,01 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,98 – 25,01  гривні;

Євро – 27,59 - 27,63 гривні;

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 3 лютого на рівні 25,02 гривні за долар.

3 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,02 – 25,05 гривні за долар.

31 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,86 – 24,90 гривні за долар.

31 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,86 – 24,90 гривні за долар.

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