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Офіційний курс гривні продовжує знижуватися

Понеділок, 3 лютого 2020, 20:45
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 4 лютого на рівні 25,08 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,75 (на 3 лютого – 27,65 гривні).

Нагадуємо:

3 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,02 – 25,05 гривні за долар.

3 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,98 – 25,01 гривні за долар.

Економічна правда

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