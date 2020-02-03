Офіційний курс гривні продовжує знижуватися

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 4 лютого на рівні 25,08 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,75 (на 3 лютого – 27,65 гривні).

Нагадуємо:

3 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,02 – 25,05 гривні за долар.

3 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,98 – 25,01 гривні за долар.

Економічна правда