Курс валют на 3 лютого: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
3 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,02 – 25,05 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,09 - 25,12 гривні;
Євро – 27,77 - 27,80 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,93 – 25,16 гривні. Євро купують по 27,48 гривні, продають по 27,87 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 25,02 - 25,13 гривні, євро - 27,63 - 27,80 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 3 лютого на рівні 25,02 гривні за долар.
Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 1 лютого на рівні 24,91 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 31 січня на рівні 24,91 гривні за долар.
31 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,86 – 24,90 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 31 січня на рівні 24,91 гривні за долар.
30 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,86 – 24,90 гривні за долар.
30 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,88 – 24,91 гривні за долар.
Економічна правда
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