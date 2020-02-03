Мінцифри запустило державну IT-компанію DIIA

Міністерство цифрової трансформації запустила власну ІТ-компанію DIIA Company.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Сьогодні ми вже провели перший брифінг з командою PM, Team lead, iOS та Android-розробників. А також розпочали роботу над амбітними цілями:

- за один рік оцифрувати топові адміністративні послуги

- за п’ять років створити єдиний ресурс для отримання всіх держпослуг у смартфоні кожного українця

У міністерстві повідомляють, що завдяки своїй команді будуть забезпечувати необхідну швидкість створення електронних послуг для досягнення цілі Мінцифри – до 2024 року забезпечити 100-відсоткову доступність публічних послуг громадянам та бізнесу онлайн

Також заявляється, що набір у нову компанію міністерства триває.

Нагадуємо:

В проєкті держбюджету на додаток і портал державних послуг "Дія", та на навчання цифровими навичками не було закладено коштів.



11 грудня стало відомо, що українська влада запускає у бета-режимі мобільний додаток "Дія". Зазначалось, що першими стануть доступні електронні водійські права й цифровий технічний паспорт на авто.

18 грудня Кабінет міністрів на засідання 18 грудня прийняв рішення запровадити електронні учнівські та студентські квитки у 2020-2021 навчальному році.

Кабмін на засіданні 29 січня дозволив використовувати електронні посвідчення водія для посвідчення особи пасажира в поїздах, а також на внутрішніх авіарейсах.

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