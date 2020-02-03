Мінцифри запустило державну IT-компанію DIIA
Міністерство цифрової трансформації запустила власну ІТ-компанію DIIA Company.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
"Сьогодні ми вже провели перший брифінг з командою PM, Team lead, iOS та Android-розробників. А також розпочали роботу над амбітними цілями:
- за один рік оцифрувати топові адміністративні послуги
- за п’ять років створити єдиний ресурс для отримання всіх держпослуг у смартфоні кожного українця
У міністерстві повідомляють, що завдяки своїй команді будуть забезпечувати необхідну швидкість створення електронних послуг для досягнення цілі Мінцифри – до 2024 року забезпечити 100-відсоткову доступність публічних послуг громадянам та бізнесу онлайн
Також заявляється, що набір у нову компанію міністерства триває.
Нагадуємо:
В проєкті держбюджету на додаток і портал державних послуг "Дія", та на навчання цифровими навичками не було закладено коштів.
11 грудня стало відомо, що українська влада запускає у бета-режимі мобільний додаток "Дія". Зазначалось, що першими стануть доступні електронні водійські права й цифровий технічний паспорт на авто.
18 грудня Кабінет міністрів на засідання 18 грудня прийняв рішення запровадити електронні учнівські та студентські квитки у 2020-2021 навчальному році.
Кабмін на засіданні 29 січня дозволив використовувати електронні посвідчення водія для посвідчення особи пасажира в поїздах, а також на внутрішніх авіарейсах.
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