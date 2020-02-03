Всі розділи
Укр / Рус

Офіційний курс: долар вперше за 3 місяці перевалив за 25 гривень

Понеділок, 3 лютого 2020, 09:15
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 3 лютого на рівні 25,02 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора. 

Востаннє на такому рівні курс долара був наприкінці жовтня 2019 року. 

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,65 (на 1 лютого – 27,47 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 1 лютого на рівні 24,91 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 31 січня на рівні 24,91 гривні за долар.

31 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,86 – 24,90 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 31 січня на рівні 24,91 гривні за долар.

30 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,86 – 24,90 гривні за долар.

30 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,88 – 24,91 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Офіційний курс: гривня утримує позиції щодо долара 1 лютого 2020, 10:10
Офіційний курс: гривня продовжує дешевшати 31 січня 2020, 09:00
Гривня на міжбанку застигла на місці 30 січня 2020, 17:56
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!