Офіційний курс: долар вперше за 3 місяці перевалив за 25 гривень

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 3 лютого на рівні 25,02 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Востаннє на такому рівні курс долара був наприкінці жовтня 2019 року.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,65 (на 1 лютого – 27,47 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 1 лютого на рівні 24,91 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 31 січня на рівні 24,91 гривні за долар.

31 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,86 – 24,90 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 31 січня на рівні 24,91 гривні за долар.

30 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,86 – 24,90 гривні за долар.

30 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,88 – 24,91 гривні за долар.

Економічна правда