Закриття міжбанку: гривня не змінилась
31 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,86 – 24,90 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,86 – 24,90 гривні;
Євро – 27,69 - 27,72 гривні;
Нагадуємо:
31 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,86 – 24,90 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 31 січня на рівні 24,91 гривні за долар.
30 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,86 – 24,90 гривні за долар.
30 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,88 – 24,91 гривні за долар.
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