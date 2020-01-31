Закриття міжбанку: гривня не змінилась

31 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,86 – 24,90 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,86 – 24,90 гривні;

Євро – 27,69 - 27,72 гривні;

Нагадуємо:

31 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,86 – 24,90 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 31 січня на рівні 24,91 гривні за долар.

30 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,86 – 24,90 гривні за долар.

30 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,88 – 24,91 гривні за долар.