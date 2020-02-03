Детінізація ринку алкоголю: Дубілет показав "цікавий графік"

У 2019 році в бюджет надходило менше коштів від акцизного податку на лікерно-горілчані вироби, ніж у 2018, проте у листопаді і грудні спостерігався різкий стрибок - приблизно під 400 млн грн додатково за 2 місяці.

Про це повідомив у Facebook міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

"Що призвело до цього стрибка? Відразу кілька факторів. В Укрспирті, який зараз готується до демонополізації, з'явилося нове керівництво (Сергій Блескін). Відбувається кадрове оновлення в податковій міліції та інших силових органах.

Ми почали взаємодіяти з бізнесом по відпрацюванню нелегальних учасників", - написав Дубілет.