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Детінізація ринку алкоголю: Дубілет показав "цікавий графік"

Понеділок, 3 лютого 2020, 14:25
 

У 2019 році в бюджет надходило менше коштів від акцизного податку на лікерно-горілчані вироби, ніж у 2018, проте у листопаді і грудні спостерігався різкий стрибок - приблизно під 400 млн грн додатково за 2 місяці.

Про це повідомив у Facebook міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

"Що призвело до цього стрибка? Відразу кілька факторів. В Укрспирті, який зараз готується до демонополізації, з'явилося нове керівництво (Сергій Блескін). Відбувається кадрове оновлення в податковій міліції та інших силових органах.

Ми почали взаємодіяти з бізнесом по відпрацюванню нелегальних учасників", - написав Дубілет.

"В цьому році детінізація ринку має продовжитись. З одного боку, маємо закінчити перезавантаження ключових органів. З іншого боку, на боротьбу будуть кинуті технології — від лічильників на виробниках спирту до електронної акцизної марки, про яку я нещодавна писав", - додав він.

Нагадаємо:

Пілотний проєкт з часткової цифровізації акцизних марок в Україні може бути запущено у найближчі місяці, заявив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

Уряд запустить пілотний проєкт електронної акцизної марки. Її принцип роботи полягатиме у нанесенні штрих-коду на паперові акцизні марки.

У жовтні повідомлялося, що представники бізнес-спільноти мають інформацію, що у Мінфіні уже відбулося 2 засідання робочої групи з приводу впровадження електронної акцизної марки, але на жодне з них не запросили представників від бізнесу.

Раніше Дубілет заявив, що в уряді запустили проект, у рамках якого спробують знову зробити ринки сигарет та алкоголю "білими".

Економічна правда

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Дубілет алкоголь

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