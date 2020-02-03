Детінізація ринку алкоголю: Дубілет показав "цікавий графік"
У 2019 році в бюджет надходило менше коштів від акцизного податку на лікерно-горілчані вироби, ніж у 2018, проте у листопаді і грудні спостерігався різкий стрибок - приблизно під 400 млн грн додатково за 2 місяці.
Про це повідомив у Facebook міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.
"Що призвело до цього стрибка? Відразу кілька факторів. В Укрспирті, який зараз готується до демонополізації, з'явилося нове керівництво (Сергій Блескін). Відбувається кадрове оновлення в податковій міліції та інших силових органах.
Ми почали взаємодіяти з бізнесом по відпрацюванню нелегальних учасників", - написав Дубілет.
"В цьому році детінізація ринку має продовжитись. З одного боку, маємо закінчити перезавантаження ключових органів. З іншого боку, на боротьбу будуть кинуті технології — від лічильників на виробниках спирту до електронної акцизної марки, про яку я нещодавна писав", - додав він.
Нагадаємо:
Пілотний проєкт з часткової цифровізації акцизних марок в Україні може бути запущено у найближчі місяці, заявив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.
Уряд запустить пілотний проєкт електронної акцизної марки. Її принцип роботи полягатиме у нанесенні штрих-коду на паперові акцизні марки.
У жовтні повідомлялося, що представники бізнес-спільноти мають інформацію, що у Мінфіні уже відбулося 2 засідання робочої групи з приводу впровадження електронної акцизної марки, але на жодне з них не запросили представників від бізнесу.
Раніше Дубілет заявив, що в уряді запустили проект, у рамках якого спробують знову зробити ринки сигарет та алкоголю "білими".
Економічна правда
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