"Пілот" по цифровізації акцизних марок запустять протягом кількох місяців — Дубілет

Пілотний проєкт з часткової цифровізації акцизних марок в Україні може бути запущено у найближчі місяці

Про це розповів міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в ефірі Радіо НВ.

"Ми зараз знайшли рішення, як це (зміни до системи акцизних марок, ред.) зробити швидко та майже безкоштовно. Ми сподіваємося, що зможемо запустити "пілот" протягом кількох місяців", — пояснює міністр.

За словами Дубілета, представники алкогольного ринку "дуже позитивно" відреагували на анонсовані зміни.

Нагадуємо:

Уряд запустить пілотний проєкт електронної акцизної марки. Її принцип роботи полягатиме у нанесенні штрих-коду на паперові акцизні марки.

У жовтні повідомлялося, що представники бізнес-спільноти мають інформацію, що у Мінфіні уже відбулося 2 засідання робочої групи з приводу впровадження електронної акцизної марки, але на жодне з них не запросили представників від бізнесу.

Раніше Дубілет заявив, що в уряді запустили проект, у рамках якого спробують знову зробити ринки сигарет та алкоголю "білими".