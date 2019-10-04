Уряд планує введення електронної акцизної марки без обговорення з бізнесом - ЄБА

Представники бізнес-спільноти мають інформацію, що у Мінфіні уже відбулося 2 засідання робочої групи з приводу впровадження електронної акцизної марки, але на жодне з них не запросили представників від бізнесу.

Про це йдеться у заяві Європейської Бізнес Асоціації.

"Європейська Бізнес Асоціація неодноразово наголошувала на тому, що будь-які зміни в маркуванні, логістиці, обліку імпортованої продукції можуть негативно вплинути на операційну діяльність суб’єктів господарювання, адже не можна запроваджувати новації без розуміння результатів та їх впливу на поточну роботу компаній.

Так, 15 серпня Асоціація звернулась до Міністерства фінансів з листом щодо необхідності залучення представників Асоціації до робочої групи з даного питання, однак наразі жодної відповіді так і не було отримано", - підкреслили в ЄБА.

Зазначається, що бізнес висловлює занепокоєння цією ситуацією.

"Існує побоювання, що процес розробки електронної акцизної марки може відбуватися в умовах нерозуміння реальної причини нелегального ринку і призвести до ускладнення бізнес процесів саме для легальних виробників", - заявляють в організації.

У ЄБА наполягають на обов’язковому залученні широкого кола учасників до обговорення ідеї впровадження електронної акцизної марки, аби "випрацювати дійсно якісну позицію та створити справедливі умови для роботи прозорого бізнесу".

Економічна правда