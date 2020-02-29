Кабмін виділить 654 мільйони для виплат зарплат шахтарям

Наступного тижня гірникам буде перераховано 654 млн для погашення боргів по заробітній платі.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.

"На наступному тижні Державна казначейська служба України перерахує 654 млн, які будуть спрямовані на забезпечення оплати праці шахтарів і внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві нагадали, що в цілому за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної галузі" в 2020 році планується направити 1,96 млрд на виплату заробітної плати та погашення заборгованості по неї.

Нагадуємо:

28 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що міністри не повинні отримувати зарплати, доки не погасять зарплатні борги перед шахтарями.

Президент нагадав, що деякі шахтарі мають зарплатні борги ще з 2014-2016 років, і на сьогодні цей борг уже становить 1 мільярд 100 мільйонів гривень.

7 лютого прем'єр Олексій Гончарук заявив, що збиткові шахти, які держава не має змоги підтримувати, закриють, при цьому шахтарів із цих підприємств мають працевлаштувати.

Кабінет міністрів спрямував 169 млн грн на погашення заборгованостей із заробітної плати перед шахтарями вугільних об'єднань "Лисичанськвугілля" та "Первомайськвугілля".