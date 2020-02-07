Кабмін планує закрити збиткові держшахти, шахтарям знайдуть нову роботу — Гончарук

Прем'єр Олексій Гончарук заявив, що збиткові шахти, які держава не має змоги підтримувати, закриють, при цьому шахтарів із цих підприємств мають працевлаштувати.

Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді.

"Ми провели аудит всіх шахт державного значення. Їх 34, якщо я не помиляюсь. По кожній з них ми оцінюємо економічну ситуацію. Ті шахти, де є економічна доцільність, де вони теоретично можуть конкурувати, ми будемо підтримувати настільки, наскільки це можливо.

Ті шахти, на яких немає економічного рішення внаслідок безвідповідального хазяйнування протягом десятків років, ми будемо шукати можливість, щоб жодна людина звідти не залишилась на вулиці", - підкреслив голова уряду.

Гончарук зазначив, що через поганий економічний стан держшахт вугілля, яке вони видобувають, - неконкурентне, а самі шахти збиткові. У зв'язку із цим постійно виникають та накопичуються борги із зарплат шахтарям.