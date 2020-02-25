Зеленський: Якщо борги шахтарям не закриють, уряд не отримає зарплатню

Президент Володимир Зеленський вважає, що міністри не повинні отримувати зарплати, доки не погасять зарплатні борги перед шахтарями.

Джерело: виступ президента на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України

Пряма мова: "Почнімо з головного – це борги шахтарям по зарплаті. Тому я прошу у найближчі 2 місяці – березень, квітень – закрити всі борги. Повністю перед шахтарями. Якщо не будемо це закривати, якщо пропустимо хоч одну добу, тоді, мені здається, що буде справедливо, якщо увесь уряд не буде отримувати зарплату ці місяці".

Деталі: Ці слова президента зустріли оплесками.

Зеленський нагадав, що деякі шахтарі мають зарплатні борги ще з 2014-2016 років, і на сьогодні цей борг уже становить 1 мільярд 100 мільйонів гривень.

Він також попросив віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля підготувати йому поїздки по всіх шахтарських містечках України, які не розвиваються і в яких "по 20 років не відкриваються жодні підприємства".

За словами Зеленського, варто припинити "всі ці поїздки закордонні, цю нашу велику міжнародну дипломатію, бо ми тут не можемо навести порядок у країні".

Він також вказав Шмигалю, що варто їхати у шахтарські містечка лише після того, як погасять борги шахтарям і лиш з планом розвитку цих територій, наприклад, за участі компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

Передісторія:

Раніше повідомлялося, що керівники Мінкульту отримали "під ялинку" сотні тисяч зарплати. Зокрема, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та його заступники задекларували сукупний розмір своєї грудневої зарплати на суму понад 2 мільйони гривень.

Гончарук заявив, що високі зарплати міністрам долають корупцію та спокусу зловживання службовим становищем.

Президент Володимир Зеленський 17 січня пояснив прем’єру Олексію Гончаруку, що зарплати в міністрів мають бути "нормальними" і сказав, що доведеться прощатися з урядовцями, які хочуть більше.

Раніше також повідомлялося, що топ-менеджери "Нафтогазу" отримають премію у 700 мільйонів гривень.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявляв, що деякі міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають "фінансову подушку" і їм важко утримувати свої родини.

18 січня Кабмін оприлюднив зарплати урядовців. Найвищу середню зарплату у 2019 році отримував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – 100 041 грн.

Українська правда