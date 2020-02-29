"Київстар" очолив рейтинг швидкості мобільного інтернету серед операторів

Лідером рейтингу серед мобільних операторів став "Київстар", за яким з мінімальним розривом слідують "Vodafone" і "lifecell".

Про це повідомляє ITC з посиланням на Ookla

Згідно з даними компанії Ookla, якій належить додаток Speedtest, середня швидкість мобільного інтернету в Україні зросла з 16 Мбіт/c за підсумками 2018 року, до 20,5 Мбіт/c за підсумками минулого року.

При цьому в мережах "Київстар" середня швидкість завантаження (Download) склала 22,02 Мбіт/c, передачі (Upload) - 12,88 Мбіт/c. Для "Vodafone" ці показники дорівнювали 19,37 Мбіт/c і 11,16 Мбіт/c, а для "lifecell" - 19,42 Мбіт/c і 9,24 Мбіт/c відповідно.

Повідомляється, що мобільний інтернет "Київстар" був визнаний найшвидшим в Україні за версією Speedtest другого року поспіль.

Нагадаємо:

Оператор "Vodafone Україна" провів успішне тестування мережі 4G у метрополітені Києва, протягом кількох днів 4G почне з'являтися, починаючи зі станції "Академмістечко" і в тунелі до станції "Житомирська", потім, за кілька етапів, і на інших станціях.

Депутати Київради відклали розгляд рішення про запуск 4G в київському метро через нюанси з регламентом.

Київська міська рада за рік не уповноважила комунальні підприємства міста дозволити мобільним оператором розгортати мережі інтернет-зв’язку в метрополітені.

Читайте детальніше: Чому запуск 4G в метро Києва під загрозою зриву

Запустити 4G в метро Києва керівництво Київської міськадміністрації вперше пообіцяло сім років тому. Однак за цей час ні старе, ні нове керівництво столиці не змогло виконати це завдання.

Восени того ж року мобільні оператори оголосили тендер на пошук підрядника. Влітку 2019 року переможцем тендеру стало ТОВ "Хуавей Україна".

Тоді ж "Київстар", "Vodafone Ukraine" та "lifecell Україна" пообіцяли в найближчі місяці запустити мобільний зв'язок четвертого покоління на станціях "Академмістечко", "Героїв Дніпра" і "Сирець", але розгортання мережі 4G в метро так і не почалося.

В листопаді 2019 року радник міського голови Максим Бахматов оприлюднив план впровадження 4G в метро Києва. У публікації також йшлось про те, що міськрада повинна затвердити тарифи за доступ до комунальних об'єктів міста.