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Vodafone заявив про успішне тестування 4G у київському метро

Понеділок, 24 лютого 2020, 18:31
 

Оператор "Vodafone Україна" провів успішне тестування мережі 4G у метрополітені Києва, протягом кількох днів 4G почне з'являтися, починаючи зі станції "Академмістечко" і в тунелі до станції "Житомирська", потім, за кілька етапів, і на інших станціях.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначаєаться, що, згідно із планом, у першому півріччі мережа з'явиться на 9 станціях і в тунелях між ними. Повністю 4G інтернетом метрополітен Києва охоплять до кінця 2020 року.

"Протягом усього минулого тижня, в режимі 24/7, команда фахівців Vodafone Україна спільно з підрядником, працювала над реалізацією технічного рішення й успішно провела тестування мережі 4G в метро Києва.

Тести, які ми проводили в ніч на 24 лютого, пройшли успішно, всі сервіси працюють і мережа готова до прийому інтернет-трафіку наших абонентів", - сказав заступник гендиректора "Vodafone Україна" Андрій Большаков.

"Зараз ми чекаємо прийняття тарифів на доступ до інфраструктури Києва, і також, зокрема, до інфраструктури КП "Київський Метрополітен", яке заплановане на 12 березня. У разі позитивного рішення, зможемо почати повну реалізацію проекту відразу ж після підписання договору. У протилежному випадку, терміни проекту можуть перенестися", - додав він.

Нагадаємо:

Депутати Київради відклали розгляд рішення про запуск 4G в київському метро через нюанси з регламентом.

Київська міська рада за рік не уповноважила комунальні підприємства міста дозволити мобільним оператором розгортати мережі інтернет-зв’язку в метрополітені.

Читайте детальніше: Чому запуск 4G в метро Києва під загрозою зриву

Запустити 4G в метро Києва керівництво Київської міськадміністрації вперше пообіцяло сім років тому. Однак за цей час ні старе, ні нове керівництво столиці не змогло виконати це завдання.

Восени того ж року мобільні оператори оголосили тендер на пошук підрядника. Влітку 2019 року переможцем тендеру стало ТОВ "Хуавей Україна".

Тоді ж "Київстар", Vodafone Ukraine та lifecell Україна пообіцяли в найближчі місяці запустити мобільний зв'язок четвертого покоління на станціях "Академмістечко", "Героїв Дніпра" і "Сирець", але розгортання мережі 4G в метро так і не почалося.

В листопаді 2019 року радник міського голови Максим Бахматов оприлюднив план впровадження 4G в метро Києва. У публікації також йшлось про те, що міськрада повинна затвердити тарифи за доступ до комунальних об'єктів міста.

Економічна правда

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4G метрополітен

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