Коронавірус проти економіки: уряд готує план протидії інфекції

Кабінет міністрів готує план протидії коронавірусу за трьома різними сценаріями.

Про це повідомив Тимофій Милованов в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

За словами міністра економіки, відповідно до базового сценарію, той, який існує нині, труднощів від поширення коронавірусу не буде.

"У нас… постійно йдуть наради, де ми перевіряємо спроможність різних галузей відреагувати на три сценарії та готуємось до того, щоб у нас був конкретний план дій на всі сценарії.

Наприклад, сьогодні була нарада за участі НБУ, Мінфіну та нашого міністерства, де ми обговорили досвід інших країн і готували свої плани. Думаю, за два тижні в нас конкретний план буде", - зазначив він.

Також розглядається "сценарій другого рівня" та найскладніший сценарій, це той, який зараз відбувається в Китаї. Водночас, вважає Милованов, останній сценарій в Україні малоймовірний.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" підготувала план заходів щодо профілактики поширення коронавіруса, серед них закупка респіраторів та рукавичок, медпункти на вокзалах та приміщення для ізоляції.

29 січня в Мінекономіки заявляли, що вплив китайського коронавіруса на економіку України буде мінімальним через незначний обсяг зовнішнього туризму в країні.

30 січня у Нацбанку заявили, що не очікує, що спалах китайського коронавірусу вплине на макроекономічні показники України у довгостроковій перспективі.

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Українська правда