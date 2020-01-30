У НБУ розповіли, чи вплине китайський вірус на економічні показники України

За його словами, епідемія вірусу дещо вплинула на боргові облігації країн, що розвиваються, погіршивши їхню привабливість для інвесторів.

При цьому, як зазначив Сологуб, акції фармацевтичних компаній зростають.

Нагадаємо:

Спалах пневмонії в китайському місті Ухань (провінція Хубей) почалася в середині грудня 2019 року, збудником став раніше невідомий коронавірус.

За останніми даними, в КНР ним заразилися понад 6 тис. осіб, понад 130 людей загинули.

Крім того, випадки захворювання зафіксовані в таких країнах, як Таїланд, Австралія, Сінгапур, Японія, США, Малайзія, Німеччина, Франція і ОАЕ.

Голова Мінекономіки України Тимофій Милованов заявив, що вплив китайського коронавіруса на економіку України буде мінімальним через незначний обсяг зовнішнього туризму в країні.