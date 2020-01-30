У НБУ розповіли, чи вплине китайський вірус на економічні показники України
Нацбанк не очікує, що спалах китайського коронавірусу вплине на макроекономічні показники України у довгостроковій перспективі.
Про це на брифінгу за підсумками рішення щодо облікової ставки заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передає hromadske.
"Наразі нічого надзвичайного у порівнянні з попередніми епізодами (попередніми спалахами вірусів - ред.) не відбувається. Наразі вважається, що це не буде мати значного впливу на стандартні, довгострокові показники", - підкреслив він.
За його словами, епідемія вірусу дещо вплинула на боргові облігації країн, що розвиваються, погіршивши їхню привабливість для інвесторів.
При цьому, як зазначив Сологуб, акції фармацевтичних компаній зростають.
Нагадаємо:
Спалах пневмонії в китайському місті Ухань (провінція Хубей) почалася в середині грудня 2019 року, збудником став раніше невідомий коронавірус.
За останніми даними, в КНР ним заразилися понад 6 тис. осіб, понад 130 людей загинули.
Крім того, випадки захворювання зафіксовані в таких країнах, як Таїланд, Австралія, Сінгапур, Японія, США, Малайзія, Німеччина, Франція і ОАЕ.
Голова Мінекономіки України Тимофій Милованов заявив, що вплив китайського коронавіруса на економіку України буде мінімальним через незначний обсяг зовнішнього туризму в країні.
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