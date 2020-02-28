В Україні розблокують супутникові канали

Президент України та медіагрупи дійшли згоди до 16 березня забезпечити запуск незакодованих супутникових версій головних українських телеканалів.

Джерело: пресслужба президента України

Пряма мова Зеленського: "Ми маємо просто безліч листів і тисячі дзвінків у Офіс Президента з тим, що українці не можуть отримати цей сигнал через кодування і не мають можливості дивитися українські телеканали. Особливо це стосується регіону вздовж контактної лінії та тимчасово окупованих територій"

Деталі: Зеленський наголосив, що це питання стосується не лише бізнесу медіагруп, а й стратегічного захисту інформаційної безпеки України, оскільки внаслідок кодування сигналу не всі українці можуть вільно переглядати понад 20 головних телеканалів.

Зеленський зазначив, що Рада національної безпеки і оборони України має можливість запровадити мораторій на кодування супутникового сигналу телеканалів, але це не вирішить усього спектру проблем.

В ході зустрічі Зеленський запропонував провайдеру ефірного цифрового телебачення "ЗЕОНБУД" до 4 березня 2020 року вжити заходів для зміни модуляції сигналу, щоб розширити покриття цифровим телебаченням на території держави та полегшити доступ населення до телемовлення.

Також "ЗЕОНБУД" до 1 травня 2020 року має забезпечити встановлення цифрових передавачів у 47 населених пунктах України відповідно до раніше взятих зобов’язань. Крім того, оператор повинен модернізувати наявні антенно-фідерні системи для всіх прикордонних територій.

Водночас президент і представники медіагруп дійшли згоди до 16 березня 2020 року забезпечити запуск незакодованих супутникових міжнародних версій своїх загальнонаціональних телеканалів.

Крім того, оператори супутникового мовлення Xtra TV та Viasat мають розробити соціальні пакети супутникового телебачення з мінімальною абонплатою для соціально незахищених верств населення. Таким чином ці громадяни отримають можливість переглядати закодовані телеканали.

Що було раніше: Напередодні українські мовники 1+1 медіа та Медіа Група Україна закликали Зеленського не вводити мораторій на блокування супутникових каналів.

Перед цим Верховна Рада підтримала запит депутата від "Слуги народу" Миколи Задорожнього до президента щодо запровадження мораторію кодування супутникового телевізійного сигналу українських телеканалів.

Нагадаємо:

Чотири медіагрупи - StarLightMedia, "1+1 медіа", "Медіа Група Україна" та "Інтер медіа груп" - у ніч на 29 січня закодували сигнал своїх 22 телеканалів на супутнику.

В Україні працюють два великих супутникових оператора - Viasat і Xtra TV. Щоб мати можливість користуватися послугами цих компаній, абоненти "Відкритого супутника" повинні встановити провайдерський приймач і щомісяця платити абонентську плату.

У відкритому доступі залишаються регіональні, нішеві і ще ряд телеканалів. Їх близько 40.

Українська правда