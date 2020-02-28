Держгеонадра виставила на аукціон 12 родовищ за 8 мільярдів 

Державна служба геології та надр виставила на аукціон спецдозволи на 12 ділянок загальною початковою вартістю 7, 944 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба Мінекоенерго.

Зокрема, виставили ліцензії на геологічне вивчення та видобування із мінеральними, лікувальними, столовими, підземними водами, пісковиками, піском, вапняком, глиною, молібденовими рудами.

У міністерстві підкреслюють, що вперше серед лотів — ділянки, номіновані надрокористувачами.

"Це перші електронні торги, які ми ініціюємо після низки законодавчих змін та запуску Інвестиційного атласу.

Серед пропозицій є ділянки, відібрані спеціалістами Держгеонадр, а є ті, які майбутні учасники аукціонів номінували самостійно, — і це також вперше для Служби.

Усі охочі можуть долучитися до торгів і чесно вибороти можливість розробляти ту чи іншу ділянку.

Ми також спростили механізм участі в аукціонах для іноземних бізнесменів: прибрали необхідність реєструвати юридичну особу в Україні для участі у аукціоні",- розповів голова Держгеонадр Роман Опімах.

Відповідну інформацію про ділянки опублікували 27 лютого на сайті публічних закупівель Prozorro.

Нагадуємо:

З усіх областей України, інформацію щодо можливого незаконного видобування корисних копалин надали прем'єр-міністру лише три області.

У січні прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що продаж ліцензій на видобуток надр відбуватиметься виключно через е-аукціони Prozorro.Продажі.

Голова Державної служби геології та надр Роман Опімах у грудні презентував інвестиційний аталас надрокористувача та анонсував проведення перших аукціонів з продажу ділянок у рамках ініціативи у березні 2020 року.

Уряд буде працювати над збільшенням видобутку газу, для цього вже спростили дозвільні процедури, впровадили е-аукціони та розробили законодавчі зміни.



Читайте також:

Забезпечені з народження: як держава планує ділитися доходами від продажу надр з новими поколіннями

Глава Держгеонадр Роман Опімах: У мене був тільки аванс, 16 тисяч гривень

Економічна правда