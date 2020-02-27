Гривня на закритті міжбанку зміцніла

27 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,50 – 24,52 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,50 - 24,52 гривні;

Євро – 26,88 - 26,90 гривні;

Нагадаємо:

27 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,60 – 24,62 гривні за долар.

26 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,59 – 24,61 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 12 копійок, встановивши його на 27 лютого на рівні 24,65 гривні за долар.

Економічна правда