Гривня на закритті міжбанку зміцніла
Четвер, 27 лютого 2020, 17:16
27 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,50 – 24,52 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,50 - 24,52 гривні;
Євро – 26,88 - 26,90 гривні;
Нагадаємо:
27 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,60 – 24,62 гривні за долар.
26 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,59 – 24,61 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 12 копійок, встановивши його на 27 лютого на рівні 24,65 гривні за долар.
Економічна правда
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