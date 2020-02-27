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Курс валют на 27 лютого: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

Четвер, 27 лютого 2020, 11:35
 

27 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,60 – 24,62 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,56 - 24,58 гривні;

Євро – 26,86 - 26,88 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,42 – 24,64 гривні. Євро купують по 26,51 гривні, продають по 26,87 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,45 - 24,50 гривні, євро - 26,60 - 26,75 гривні.

Нагадуємо:

26 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,59 – 24,61 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 12 копійок, встановивши його на 27 лютого на рівні 24,65 гривні за долар.

Економічна правда

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