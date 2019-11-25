За відкриття ринку землі лише 24% українців — опитування

Опитані українці негативно сприймають рішення запровадити ринок землі сільгосппризначення і скасувати мораторій на її продаж.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Підкреслюється, що позитвно ставляться до рішення про відкриття ринку землі 24% опитаних, негативно - 58%.

Рішення щодо приватизації великих державних підприємств більшість опитаних українців також сприймають негативно - 55%, позитивно - 22%.

Водночас рішення легалізувати гральний бізнес підтримують 38% опитаних, негативно оцінюють - 49%.

Опитування провели з 4 по 19 листопада 2019 року у 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім АР Крим. У Донецькій та Луганській областях опитування проводилося лише на територіях, які контролюються Україною.

У результаті польового етапу зібрали 2041 анкету. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо:

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Згідно з законом концентрація землі у власності визначена на рівні 35% ОТГ, 8% області та 0,5% країни.

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Економічна правда