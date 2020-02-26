Кабмін та ЄС погодили нові зміни до програми Фонду енергоефективності

25 лютого на засіданні Координаційної ради донорів Фонду енергоефективності Мінрегіон та європейські донори погодили нові зміни до діяльності Фонду.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад та території.

У перемовинах взяли участь віце-прем’єр Денис Шмигаль, керівник енергетичної програми Представництва ЄС в Україні Йоганнес Баур та начальник відділу Міністерства охорони навколишнього середовища ФРН Юрген Кайнхорст.

Зазначається, що метою засідання було узгодження нової грантової моделі Фонду енергоефективності, що має зробити програму утеплення "Енергодім" більш простою та доступною для ОСББ.

У ході тристоронніх переговорів, учасники дійшли згоди щодо наступних змін до діяльності Фонду:

Перше. Зміни у порядку виплати гранту, які дозволять об’єднати окремі етапи підготовки заявок на участь у програмі "Енергодім".

Це має знизити фінансове навантаження на ОСББ, зокрема за рахунок виключення необхідності пошуку власних коштів або залучення кредитних ресурсів на термомодернізацію.

Друге. Доповнення програми "Енергодім" опцією, що дозволяє виплачувати гранти за завершені окремі етапи проектів з термомодернізації після їх верифікації.

Третє. Залучення на допомогу ОСББ професійних менеджерів проектів, основними функціями яких є допомога та супроводження ОСББ на всіх етапах участі у програмі (від підготовки матеріалів для перших зборів ОСББ до підготовки заявки на верифікацію реалізованого проекту).

Тепер ці зміни має затвердити Наглядова рада Фонду енергоефективності. Технічний директор Фонду Єгор Фаренюк зазначив, що засідання Наглядової ради може бути вже на початку березня.

Нагадаємо:

У вересні 2019 року повноцінно запрацював державний Фонд енергоефективності, розпочавши прийом заявок за програмою "Енергодім". Наразі Фонд працює лише з ОСББ.

Програма "Енергодім" передбачає часткове відшкодування витрат на утеплення будинків у розмірі 40% вартості для пакету "Легкий" та 50% для пакету "Комплексний". Перші 300 заявок отримають додатковий грант у розмірі 20%.

Експерти з енергоефективності неодноразово наголошували на складності процедур Фонду для ОСББ та потребі у їх спрощенні.

З метою пришвидшення процесу підготовки та подачі заявок до Фонду енергоефективності у грудні 2019 року Кабмін оголосив про залучення муніципалітетів як третьої сторони у відносини між Фондом та ОСББ.

На початку лютого 2020 року Наглядова рада Фонду енергоефективності затвердила перший пакет змін до програми "Енергодім", якими спростила процедури подання та розгляду заявок від ОСББ

Роман Скляров, ЕП





