Більше 10 країн ввели заборону на імпорт української курятини — МХП

У зв’язку із січневим спалахом пташиного грипу у Вінницькій області , низка країн ввела заборону на імпорт курятини з України. Зокрема: Японія, Корея, Азербайджан, Вірменія, Молдова, Ірак, Філіппіни, Марокко, Туніс, Сингапур, Кувейт, Саудівська Аравія тощо.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Заборону на ввезення курятини з України анонсував також Китай.

Водночас Європейський Союз частково зняв заборону на ввезення м‘яса птиці з усієї території України.

Про це повідомив Посол України в ЄС Микола Точицький. Україна очікує на офіційне повідомлення з боку ЄС, яке має відновити експорт української продукції до ЄС.

"Україна має провести повне зачищення території, на якій було виявлено спалах грипу та оголосити карантин тривалістю в три місяці. В цей час відбувається ретельний нагляд за територією та птицею.

Після цього будь-яка країна може направити до України своїх представників з метою перевірки якості та ефективності заходів, що були вжиті країною", — наголосив радник Голови правління МХП з зовнішньоекономічних питань Дмитро Лось.

"Україна ввела програму активного нагляду, що має засвідчити відсутність інфекції та відновити статус благополучної країни з точки зору безпеки продукції.

...Сподіваємось, що європейські інституції та наші країни-партнери вже невдовзі переглянуть своє рішення на користь України", — додав Лось.

Нагадуємо:

На підприємстві "Хутір" у Немирівському районі Вінницької області 18 січня зафіксували загибель птиці від пташиного грипу.

23 cічня, нехтуючи попередніми домовленностями, Європейська Комісія тимчасово призупинила ввезення з України на територію ЄС м’яса птиці, м’ясної продукції з птиці та термічно необроблених продуктів з птиці у зв’язку з фіксацією пташиного грипу,

За оперативними даними станом на 23.01.20 всі наявна в епізоотичному осередку птиця умертвлена гуманним безкровним методом та спалена. Розпочалися заходи щодо проведення дезінфекційних робіт, ведеться епізоотичне розслідування.

За попередніми даними ймовірною причиною занесення збуднику грипу в господарства були дикі та синантропні птахи.

Раніше торговий представник України Тарас Качка заявляв, що Україна призупинила сертифікацію з потужності експортера в 30 км зоні, і ЄС не заборонить імпорт української курятини.

Слідом за ЕС імпорт української курятини заборонили в Білорусі.