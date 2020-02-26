Світові ринки другий день поспіль продовжують падати через коронавірус

Hector Retamal/AFP.

На європейських та американських біржах другий день поспіль триває падіння котирувань у зв’язку зі зростанням кількості заражених коронавірусом за межами Китаю.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Bloomberg.

Напередодні європейські індекси впали на 3–5%, американський Dow Jones утратив понад 3%,

"Тривожна перспектива того, що спалах коронавірусу може стати першою справді руйнівною пандемією епохи глобалізації, підживлює сумніви у стабільності світової економіки", – йдеться у повідомленні.

25 лютого падіння на провідних європейських біржах становило близько 2%, такі самі втрати демонструють провідні індекси у США. Нові побоювання пов’язані перш за все з різким зростанням кількості хворих в Ірані, Італії та Південній Кореї.

Нагадуємо:

МВФ вже оновив прогноз зростання світової та китайської економік через поширення коронавірусу.

Китайські компанії скорочують зарплати співробітникам, переносять терміни виплат або повністю припиняють платити зарплату, пояснюючи, це економічними збитками від коронавірусу.

Зростання ВВП Китаю у першому кварталі 2020 року через коронавірус може скоротитись до 4,5% у річному вимірі - від цього можуть постраждати країни, які найбільше експортують до Китаю, - зокрема, Австралія, Південна Корея і Бразилія.

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