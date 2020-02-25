Світові ринки впали через поширення коронавірусу

Фондові ринки 24 лютого впали у всьому світі через швидке поширення коронавірусу поза Китаєм.

Про це повідомляє Reuters.

Індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 3,5%, показавши третє у своїй історії внутрішньоденне падіння на 1000 пунктів. Національні індекси напередодні слідували динаміці американських – європейський Stoxx Europe 600 впав на 3,8%, південнокорейський Kospi на 3,9%.

Індекс S&P 500 впав на 3,4%, що рівнозначно одномоментній втраті 927 млрд капіталізації. Ще сильніше падали технологічні активи – індекс Nasdaq втратив 3,7%, технологічний сектор індексу S&P – 4,2%.

Захисні активи, навпаки, продовжили дорожчати – прибутковість 10-річних казначейських облігацій США наблизилася до рекордних мінімумів 2016 року, а ціна золота – до семирічних максимумів.

Котирування нафти Brent 24 лютого впали майже на 4%, але 25 лютого почали рости.

Мільярдери з топ-500 Bloomberg через зниження фондових індексів за день втратили 139 млрд доларів розрахункового стану. Найбільше втратили гендиректор LVMH Бернар Арно і засновник Amazon Джефф Безос – по 4,8 млрд доларів.

Нагадуємо:

МВФ вже оновив прогноз зростання світової та китайської економік через поширення коронавірусу.

Китайські компанії скорочують зарплати співробітникам, переносять терміни виплат або повністю припиняють платити зарплату, пояснюючи, це економічними збитками від коронавірусу.

Зростання ВВП Китаю у першому кварталі 2020 року через коронавірус може скоротитись до 4,5% у річному вимірі - від цього можуть постраждати країни, які найбільше експортують до Китаю, - зокрема, Австралія, Південна Корея і Бразилія.

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