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Валютний ринок: гривня трохи послабилась

Вівторок, 25 лютого 2020, 10:05
 

24 лютого торги на міжбанківському валютному ринку проходили спокійно, курс гривні знизився на 5 копійок.

Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,45 – 24,47.

За даними Finance.ua, покупці і продавці валюти самостійно знаходили компроміс по курсу. Викуповувати Нацбанку було особливо нічого – всю пропозицію доларів та євро поглинав сам ринок.

Незважаючи на наближення аукціону з розміщення ОВДП, нерезиденти майже не "світилися" на міжбанку з продажем валюти.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 25 лютого на рівні 24,50 гривні за долар.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,49 – 24,52.

Економічна правда

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